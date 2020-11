Před časem jsme v našem Dětském domově v Senožatech nedaleko Humpolce absolvovali kurz první pomoci a sebeobrany. Na první pohled to vypadalo tak, že se u nás něco vážného opravdu stalo, ale naštěstí šlo jen o falešná zranění.

V dětském domově nacvičovali kurz první pomoci | Foto: Deník / VLP Externista

Nebyl to první kurz, kterého jsme se zúčastnili, takže jsme už trochu věděli, do čeho jdeme. Ráno, ještě než jsme se stihli nasnídat, přijel lektor Petr. Všechno si připravil a počkal na nás, až se sejdeme. Vysvětlil nám, co budeme dělat. Přichystal nám spoustu situací, které nás můžou potkat. Učil nás jak zachránit člověka zasaženého elektrickým proudem, kluka který spadl z houpačky a teče mu krev po rukách. I když jsme věděli, že krev není opravdová a ten kluk co tam leží, není opravdu zraněný, bylo to vážně drsný. Zažít takovouto nehodu by nikdo z nás nechtěl, ale kdyby náhodou, tak už víme, že bychom si alespoň trochu poradili. Také nás učil nás jak se ubránit když nás někdo napadne, nebo jak se chovat když nás někdo jen provokuje a vyvolává konflikt. Takhle to šlo celý den. Jedna akce střídala druhou, a abychom se nenudili vložil do toho ještě pár her. Pak si s námi povídal a vysvětloval, co bylo dobře a by jsme měli udělat jinak. Kurz končil kolem čtvrté hodiny a jen neradi jsme se s lektorem Petrem loučili. Bylo to vážně super.