Na Berušce nás čekalo mnoho her a týmových aktivit. Podívali jsme se jak do pohádkové, tak i do kouzelnické říše. Překonali jsme obavy z výšek a poprali se s nástrahami lanového centra. Nechyběla ani pořádná stezka odvahy, kdy se nám společnými silami povedlo zachránit celý tábor od zlých kouzel. Když vysvitlo sluníčko, prošli jsme se k nedalekému prameni sv. Ludmily a cestou sbírali přírodniny a poznávali houby, které rostly doslova jako houby po dešti.