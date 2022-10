Tyhle vláčky vysočinské krajině sluší a chyběly by tu. Souhlasíte?

Desítky let jsou součástí života na Vysočině. Teď hrozí, že tato éra skončí. Řeč je o vlacích na úzkokolejce. Jejich provozovatel se totiž potýká s existenčními problémy a není jasné, jak to celé dopadne. Případný konec by určitě zarmoutil každého milovníka železnice. Třeba i Šárku Karpišovou, která pravidelně dokumentuje provoz u Kamenice nad Lipou. Pokochejte se jejími nádhernými snímky, za něž autorce děkujeme.

Úzkokolejka u Kamenice nad Lipou | Foto: Šárka Karpišová

Každý, kdo se na fotografie podívá, musí uznat, že by byla škoda, kdyby Vysočina o tuto zajímavost přišla. Však není náhoda, že se úzkokolejka objevila v dokumentu České televize věnovanému železnici. Tam nadšený průvodce Josef Polášek představil ta nejzajímavější místa s provozem po kolejích, kde jezdí parní vlaky. Doufejme, že se nenaplní nejhorší obavy. A úzkokolejka, která vozí lidi mezi Jindřichovým Hradcem a Novou Bystřicí nebo Kamenicí nad Lipou, bude dál patřit ke koloritu jižních Čech i Vysočiny.