Jihlavský kemp Pávov zažil v sobotu nájezd kamionů. Návštěvníci se měli na co koukat, pro děti byl připravený zajímavý program. | Foto: Tomáš Srp

Dlouhá kolona nákladních aut najížděla v sobotu 11. září brzy ráno do jihlavského kempu v Pávově. Na závěr letní sezony se tu konal Truck sraz, který si nenechalo ujít několik desítek řidičů a majitelů kamionů. Všichni se chtěli ukázat v tom nejlepším světle, proto své miláčky před akcí pěkně vyčistili. Za fotografie ze srazu děkujeme Tomáši Srpovi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.