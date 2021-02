Tříkrálovka na Havlíčkobrodsku: vybralo se už přes milion korun

V těchto dnech už Charity na úřadech rozpečeťují statické tříkrálové pokladničky, do kterých mohli lidé přispívat do neděle 24. ledna. Do online kasičky na tříkrálovém webu je možné darovat až do 30. dubna.

Tříkrálová sbírka | Foto: Charita Havlíčkův Brod