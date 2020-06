Seniorpoint Pelhřimov Hodiny H pořádal třetí ročník seniorské mini-olympiády v Pelhřimově. Po nelehké době přišlo milé shledání a veselé poměření sil ve sportovně společenských disciplínách mezi čtyřmi týmy. Vše proběhlo za dobré nálady a všichni si užili pohodové odpoledne v pelhřimovských sadech.

Senioři plnili úkoly | Foto: Archiv Hodina H Pelhřimov

Seniorpoint Pelhřimov Hodiny H sestavil celkem čtyři týmy: Seňoritas, Květinky, Sedmikrásky a Kamélie. Ostatní z řad návštěvníků Seniorpointu přišli fandit a užít si společné chvilky za nádherného počasí venku. Šipky, kuželky, hod na pyramidu z plechovek, slalom, stavění pyramidy z papírových kelímků, házení polštářků na určité místo a zapamatování si předmětů, které vidíte po limitovaný čas, to vše museli zvládnout jednotliví členové týmů s co největším počtem bodů či v co nejkratším čase.