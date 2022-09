To je nádhera. Podívejte se na úžasné fotografie Martina Zemana

Krásu hor, střípky ze světa zvířat i dechberoucí pohledy z ptačí perspektivy. To všechno najdete na fotografiích Martina Zemana z Kamenice nad Lipou. Mrkněte do galerie, je to opravdu paráda. Děkujeme autorovi za možnost zveřejnění fotografií.

Wolfgangův vodopád | Foto: Martin Zeman

Máte také fotografie, kterými byste se chtěli pochlubit? Můžete nám je zaslat prostřednictvím formuláře na webu.