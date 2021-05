Abychom vám zkrátili čekání na opravdovou kulturu, připravili jsme další díl výstavy za okny, tentokrát s vojenskou tematikou. Výstavu uvidíte od 27. dubna do 10. května za okny výstavní síně zámku pánů z Říčan v Pelhřimově. Kurátorem výstavy je Lubomír Anděl.

Pelhřimov | Foto: DENÍK/Vilém Doležal

Cyklus Co to sbíráš? postupně nabídne ochutnávky z rozličných sbírek uložených v muzeu. Bude to takový skokanský můstek k opravdové výstavě, kterou otevřeme, jakmile to bude možné.