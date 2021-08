Pokud budete mít cestu do Telče, určitě navštivte Muzeum techniky. Kromě aut, kol a motorek je tu spousta předmětů denní potřeby. Včetně jednoho, ke kterému mám citový vztah. Toaletní papír od nás z České Kamenice, kde se vyráběl. Doprovázel mě celé dětství. A byl příšerný.

Muzeum techniky v Telči | Foto: Zuzana Němečková

Muzeum nás nadchlo. Je to moc milé místo. Odevšad slyšíte "Juu, tohle jsme měli doma" nebo "S tímhle jsem si jako malý hrál" nebo "Že nepoznáš, na co se tohle používalo?". Prostě místo, kde si každý najde to svoje Juu.