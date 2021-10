V Žirovnici mají i krásný zámek. Najdete tam pozdně gotické fresky, které představující vrchol české nástěnné malby konce 15. století. Je to unikátní a svým rozsahem největší fresková výzdoba v Čechách. Vedle sálů s gotickou výzdobou si můžete projít i neméně zajímavou expozici s názvem Květiny na šlechtickém sídle.

Víte, co mají společného jednorožec a knoflík? Možná více, než byste čekali. Obojí totiž najdete v Žirovnici. Bájnou bytost má městečko ve znaku, tradice výroby knoflíků se začala psát v šedesátých letech devatenáctého století a pokračuje dodnes. Ve městě se jim říkalo čamrdy, dělaly se z perleti.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.