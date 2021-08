Tento týden je 15-ti členná parta zapojená do aktivit, které mají být ochutnávkou nových dovedností, vědomostí i pohybu. "Dosud jsme většinu aktivit zaměřovali především na předškoláky a malé školáky, ale připravit program pro TEENS, jak se náctiletým dnes říká, byla velká výzva. Nakonec se povedl nabušený program a mezi účastníky vládne nadšení," zmiňuje Zuzana Havlová z Rodinného centra Krteček.

V pondělí vyzkoušeli moderní tanec s Gabrielou Svobodovu z taneční skupiny BeeBa535 a nahlédli pod pokličku natáčení regionální TV stanice i-vysočina.cz. Úterní nabitý program zahájil Vojtěch Nápravník inspirací o počítačové grafice, animaci a programování. Pokračovalo se rytmem bubenického worskshopu a jógou ve vzduchu, navázaly užitečné základy první pomoci. Odpolední beatboxový workshop vedl matador českého beatboxu vynikající Jaro Cossiga, který umí zaujmout a zapojit i tyto náročné účastníky. Celý den v podvečer zakončila ukázka pro mládež i jejich rodiče. Závodní drony řídil David Svoboda, který patří k české špičce a závodil za ČR například v Číně. "Syn přichází každý den nadšený, to jsem sama nečekala, myslím, že náctileté máloco v dnešní době nadchne. Sami jsme se s manželem šli podívat na ukázku závodních dronů, protože to se jen tak nevidí," podotýká Marie Josefová, zástupce rodičů.

Středa byla ve znamení outdoorových aktivit v lanovém parku Želivka. "Sešla se opravdu dobrá parta a to je také znát, do všech aktivit jdou naplno, vládne takové skupinové nadšení," podotýká pedagožka-vedoucí příměstského tábora Mgr. Kateřina Popelková. Ve čtvrtek se teenageři podívali do Květinové farmy v Javorové aleji, vyzkoušeli parkur a airsoftovou střelbu. V pátek přijela do Pelhřimova za náctiletými Záchranná stanice Pavlov se vzdělávacích programem a ukázkou netopýra a veverky, odpoledne zakončili týdenní program pečením dezertu a kavárnou pro rodiče.

Hezké letní dny.

Zuzana Havlová

Rodinné centrum Krteček a Family Point Pelhřimov