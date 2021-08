O prázdninách jsme navštívili zříceninu hradu ze 14. století Orlík u Humpolce. Od parkoviště v obci Rozkoš je to jen kousek, dá se jít i po naučné stezce z Humpolce. Zříceninu si můžete projít sami, do ruky dostanete celkem obsáhlého tištěného průvodce. Takto začíná povídání Veronika Peslerová, která se s dětmi vydala na zříceninu. Za fotografie jí moc děkujeme.

Spoustu zajímavých zákoutí nabízí zřícenina hradu Orlík u Humpolce. | Foto: Veronika Peslerová

Je tam moc hezky, spousta zajímavých zákoutí a sklepení, která mohou děti prozkoumat. Neméně zajímavá je i ocelová rozhledna, jejíž konstrukce byla vestavěna do zbytku hradní věže. Kolem zříceniny vede naučná stezka Březina, my jsme šli jen kousek dolů pod hrad ke Štůlám, kde se ve 13. století těžilo zlato. V lese jsou vytesané hluboké zářezy, některé i s “tunýlky”, dá se jimi procházet a děti z nich byly nadšené. Není to od hradu daleko, takže vřele doporučujeme! Zato moc nedoporučujeme kočárek, na hrad se s ním sice asi vyškrábete, ale je to hodně kamenitá cesta, ke Štůlám se s ním nedostanete.