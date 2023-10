V Pelhřimově vzniká pobočka umění taiji. Jde o školu pelhřimovské rodačky Vlasty Pechové, která nyní působí v Praze i zahraničí. Kdo by se chtěl o novince dozvědět více, může v pondělí 9. října přijít do městské knihovny v Pelhřimově, kde od půl sedmé do tři čtvrtě na osm bude ochutnávková lekce. Kurz začíná o týden později - v pondělí 16. října.

Vlasta Pechová byla dlouhodobou studentkou mistra Roberta Amackera. Na své první setkání s Bobem Amackerem vzpomíná Vlasta takto:

Když jsem přišla ve svých osmnácti letech do Prahy, byla jsem plná nadějí a odhodlání dobýt svět. O to smutnější bylo vnímat, jak se mi vše rozplývá. I když jsem studovala na vysněné vysoké škole, cítila jsem se opuštěná. Tak nějak bez domova, bez srdečných přátel a zájmu okolí. Jednoho dne mi zavolala má dobrá přítelkyně, s níž jsem měla jít do společnosti, a řekla: „Vlasti, věci jsou úplně jinak. Tu naší plánovanou večeři s přáteli musím zrušit. Je u mě totiž někdo úplně jiný. Do Prahy přiletěl mistr taiji z Ameriky. Je to učitel mého učitele a bude u mě teď chvíli bydlet. A víš co? Když už ten čas máš, tak přijď.“ A tak jsem potkala Roberta Amackera. Vůbec jsem netušila, nakolik mne jeho učení zaujme a že stojím na prahu veliké cesty. A netušila jsem to ještě několik let. Zaujetí pro cvičení přicházelo postupně. Ani ve snu by mne to tenkrát nenapadlo, byť jsem vždy toužila po něčem hlubokém. Robert Amacker pak opakovaně létal do Prahy, kde vedl intenzivní semináře. Jeho první lekci jsem zkoušela s pocitem, že dám taiji poslední šanci. Že se nechávám tak trochu přemluvit a „že to teda ještě jednou zkusím, když už mám taiji naservírované přímo pod nos“. Procházela jsem totiž zrovna obdobím, kdy jsem nebyla spokojená s jinými taiji učiteli a byla jsem rozhodnutá s taiji skoncovat. Je to zvláštní. Přesně v tu chvíli se objevil učitel, který mi změnil život.

Studenti školy Taiji pod lupou postupně proniknou nejen do takzvané solo formy, hodně se pracuje též ve dvojicích s cílem zvládnout toto bojové umění komplexně včetně nejpokročilejších technik. Kurzy vedou pokročilí žáci Vlasty Pechové. Na setkání v pelhřimovské knihovně je možné se přihlásit on-line na https://www.taijipodlupou.cz/pelhrimov/. Více informací ohledně kurzu tamtéž.

Toto bojové umění nese význam bojový, zdravotní i filozofický. Kontakt s protivníkem je založen na myšlenkách měkkosti, ústupu a duality jevů (jin, jang). Studium taiji rozvíjí vnímání a používání drobných svalů v těle, kterých si běžně nejsme vědomi, a posiluje hluboký stabilizační systém těla.

