Jak se naučit rybařit a využívat různé techniky lovu naučí děti rybáři u rybník Budín v Žirovnici na Pelhřimovsku. Zájemce lákají na pobytový rybářský tábor, který potrvá od soboty sedmnáctého do soboty čtyřiadvacátého srpna.

Tábor pro děti u vody a ryb. Rybáři lákají k rybník Budín v Žirovnici; Zdroj: Se souhlasem společnosti Dělej, co tě baví | Foto: Deník/Jiří Kašpárek

Klára Hübnerová z agentury Dělej, co tě baví uvedla, že tábor je určený pro děti od osmi do patnácti let. „A to jak pro začínající, tak i pro pokročilé malé rybáře. Čeká je samozřejmě hlavně rybaření a trénink různých technik lovu. Čas ale bude i na koupání, hry a spoustu další zábavy,“ uvedla.

Hübnerová upozornila, že už nyní jde podat přihlášku na pobytový rybářský tábor u rybníka Budín v Žirovnici. „V ceně tábora je ubytování v dřevěných chatkách, pět jídel denně, program i povolenka k lovu. Děti musí mít vlastní spací pytel, základní rybářské vybavení, členskou legitimaci a rybářský lístek,“ vyjmenovala. Ředitelka Jiřina Faloutová ji doplnila, že tábor povedou zkušení rybářští instruktoři a že o ostatní program se postarají vedoucí z řad společnosti Dělej, co tě baví uvedla.