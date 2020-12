Minulý čtvrtek ráno se na světelském náměstí Trčků z Lípy odehrálo už tradiční předvánoční představení.

Instalace vánočního osvětlení v Třebíči. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Pracovníci technických služeb ve Světlé nad Sázavou na tomto místě staví vánoční strom na prostranství pod radnicí dvanáct, možná patnáct let. Vždy to býval darovaný strom, když pro svůj vzrůst většinou někomu u domu nebo na zahradě překážel. Tentokrát to byl strom z majetku města, rostl totiž na veřejném pozemku. Při letošní instalaci bylo vidět, že lidi od "technických" mají zkušenosti, vždyť to dělá stále stejná parta lidí. Jen přihlížejících bylo oproti předešlým rokům méně. Prostě je doba koronavirová. Uříznutí smrku a převezení k radnici trvalo pouchých pětačtyřicet minut a za další třičtvrtě hodiny stál smrk na svém novém stanovišti. Světlá má vždy krásný vánoční strom, zejména ten loňský se všem moc líbil. Elektrikáři TBS každoročně připraví nějaké překvapení, když nainstalují nová světla.