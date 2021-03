Kvartáni z Gymnázia Chotěboř připravili v okolí Chotěboře Fantastickou stezku. Můžete na ni vyrazit i vy.

gymnázium Chotěboř | Foto: Jaroslav Loskot

Procházka v okolí města má jedenáct stanovišť. Co zastavení, to úryvek a úkol z jiné knihy žánru fantasy. Výslednou tajenku můžete do 14. března zaslat na e-mail fantasy.gch@seznam.cz a dostanete se do slosování o ceny! Mapu a formulář na zaznamenávání úkolů naleznete na www.gch.cz/vydejte-se-na-fantastickou-stezku/