Poháry za vítězství v okresním kole Poháru rozhlasu sice putovaly do dvou škol v Humpolci, ale pouze nám se podařilo dosáhnout na medaile ve všech čtyřech kategoriích – a to vždy na skvělé druhé místo.

Skoro všichni naši závodníci si vylepšovali své osobní rekordy, a to někdy až neuvěřitelným způsobem (například Nikča Brávková ve skoku do výšky o patnáct centimetrů). Dvakrát byl překonán i školní rekord – Vojta Veselý v běhu na tisíc metrů a Ája Vopálenská ve skoku do výšky. V jednotlivých disciplínách se na pomyslné stupně vítězů dále prosadili Marťa Hrdinová v běhu na 600 metrů, Marťa Hurníková ve výšce i hodu, Emča Vítkovičová a Ája Vopálenská v běhu na šedesát metrů, Vojta Veselý a Lukáš Novák ve skoku vysokém, Jára Dvořák v hodu, Štěpán Jílek v běhu na šedesát metrů i ve skoku dalekém a David Trávníček ve vrhu koulí. No prostě super výkony!!!

Všem zúčastněným děkuji za skvělou reprezentaci školy a těším se na další úspěchy na atletickém oválu.

Mgr. Vlastimil Průcha, učitel Tv ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465