I když to v sobotu ráno vypadalo s počasím všelijak, nakonec nepršelo, a mohl se tak uskutečnit celý plánovaný program Muzejní noci. A to dokonce s extra nášupem, kdy divadelníci z Mladých Bříšť odehráli své představení nikoliv jednou, ale rovnou dvakrát.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.