Stálá expozice dřevin a rostlin z České republiky, která otevřela své brány letos v dubnu, nabízí unikátní pohled do přírodních krás celého Česka. Na svědomí ji má Petr Marek ze Spolku pro ochranu přírody Pelhřimovska.

Lidé najdou unikátní kousky přírody v centru Pelhřimova. | Foto: se souhlasem Miroslava Marka

Lidé mohou ve výstavních prostorách na Masarykově náměstí v Pelhřimově vidět 91 druhů dřevin, tato kolekce už má své místo v České knize rekordů. Přijďte ji navštívit. Otevřeno je denně.

Ve výstavních prostorách spolku lze vidět plody, listy a průřezové vzorky všech 91 dřev, včetně vzácných dřevin, kterými jsou klokoč zpeřený, hlošina úzkolistá či dub cer. Spolek rovněž mapuje výskyt chráněných a kritiky ohrožených druhů živočichů a rostlin na Pelhřimovsku i v celém Kraji Vysočina.

Návštěvníci mohou proto sezónně spatřit i ojediněle vyskytující se rostliny. Jde o prstnatec májový, vachtu trojlistou, chrpu horskou nebo zvonečník hlavatý.

Vstupné je padesát korun na osobu. Kus přírody v centru města lidé mohou navštívit v pondělí od devíti do dvou odpoledne, od úterý do pátku od devíti do půl páté, v sobotu od deseti do tří odpoledne a v neděli od dvanácti do čtyř odpoledne.