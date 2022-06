V pátek 13. května jsme se vydali směr Hradec Králové, kde začalo dlouho očekávané Mistrovství České republiky. Naše holky musely absolvovat kvalifikaci, ze které postoupily do semifinále a ze semifinále se probojovaly do velkého finále. Cesta to byla dlouhá, něco se povedlo, něco méně, ale důležité bylo, že holky to nikdy nevzdaly a pořád se snažily, aby to bylo vždy o něco lepší. Ale co si budeme povídat, nervozita vždy udělá své.

Páteční den finále patřil hobby kategoriím, kde jsme měli nejpočetnější zastoupení. Začalo to sólem Nelinky Vavřičkové, která předvedla perfektní výkon a nedala tak svým soupeřkám šanci a z Hradce Králové si odvezla zlatou medaili. Další skvělé výkony předvedla Eliška Muniová. Ta se umístila na 13. místě a také další skvělý výkon předvedla Natka Vavřičková, ve finále obsadila skvělé 9. místo. Další se na soutěžní plochu postavilo naše nejmladší duo Adélka Josková a Laurinka Čechovská. Holkám toto spojení velmi sedlo a soutěž od soutěže jsou lepší a lepší. A nemyslíme si to jen my, i porota jejich výkon ocenila zlatou medailí. Těšně pod stupni vítězů zůstalo naše druhé duo, a to Natka Vavřičková a Adélka Tůmová. Holky takto skvělé umístění mezi tak velkou konkurencí dvanácti startujících nečekaly, takže radost i z té brambory byla obrovská.

Poslední, kdo se v pátek představil, byly naše hobby formace kadetek a seniorek. Pro většinu holek, naši skupinu Sluníčka, to byla velká premiéra na takto velké soutěži. Holky bojovaly, ale tréma byla trochu větší, než jsme potřebovali, a tak to trochu na nich bylo znát. Ale i tak si holky odvezly krásné 6. místo a mnoho zkušeností z takto velké soutěže. Poslední naše vystoupení dne byly naše nejstarší. Ty celou sezónu provází marodka a nevyhnula se nám ani před finálem. Takže dva dny před odjezdem na finále, jsme jejich obě sestavy museli upravovat. Holky se s tím ale popraly statečně a se svojí skladbou Anděl a ďábel obsadily druhé místo. A tak i ony z Hradce Králové odjížděly s medailí na krku.

První den jsme si moc užili a na naše holky jsme moc pyšní. Den to byl dlouhý, takže jsme se jeli rychle ubytovat a spát, protože další dny už šlo do tuhého. Šlo o mistrovské tituly a postupy na mistrovství Evropy. Ráno budíček 6:00 a rychle na prostorové zkoušky defilé. Naše dvě želízka v ohni. A to se jen potvrdilo. Holky vzaly, jak se říká, příležitost za pačesy a předvedly skvělé výkony. Takže už jsme se nemohli dočkat vyhlášení. To napětí si snad ani nedovedete představit. Vyhlašování ostatních defilé bylo nekonečně.

Ale pak už to přišlo, moderátor oznámil, že budeme vyhlašovat kategorii defilé baton kadet. Všechny jsme se chytily za ruce do kruhu a začaly doufat. Když moderátor oznámil druhé místo, tak u nás vypukla neuvěřitelná radost. Bylo jasné, že to holky dokázaly, že naše sny se staly realitou. Slyšet „Mistryně České republiky se stávají mažoretky Mláďata Chotěboř“ bylo neuvěřitelné. Slzy tekly proudem, objímání nebralo konce. Neskutečné, ještě dnes tomu nemůžeme uvěřit. My jsme to dokázali. Terezka Ondráčková, Barunka Dlouhá, Nelinka Vavřičková, Maruška Pavlíčková, Adélka Josková, Laurinka Čechovská, Tinka Špidlenová, Lucinka Mečiarová a Anežka Křivská jsou MISTRYNĚ ČESKÉ REPUBLIKY v defilé baton kadet. A to nebylo ten den poslední, co nám udělalo velkou radost a vehnalo slzy do očí. Další vyhlášení, které se nás týkalo, bylo o postupech na mistrovství Evropy. A kdo že jede na ME, MY!!! Naše obě defilé kadet a senior budou v červnu bojovat v chorvatském Zadaru. Sny se plní!!!

Sobotní odpoledne čekalo ještě vystoupení naší Sabču Blažkovou v sólo akrobatic. I na ní jsme pyšní za její moc pěkný výkon, který na medaili ve velké konkurenci nestačil.

Neděle, poslední den mistrovství. Ráno si musely přivstat dvě naše sólistky. První byla Lucinka Mečiarová, která soutěžila v disciplíně sólo akrobatic. Na její vystoupení byla radost pohledět. Stejné pocity v nás vyvolala i druhá sólistka Tinka Špidlenová. Pro tu to byl její první soutěžní rok v kategorii sólo. Už na kvalifikaci jí z hobby přeřadili do profi a tak na ní čekal nelehký úkol. Tinka je však bojovnice a předvedla perfektní výkon hodný velkému finále.

A pak přišlo další napětí, tedy vyhlašování výsledků. Uff, to byly zase nervy. Dámy a pánové, dovolte mi představit II. vícemistryni České republiky Lucinku Mečiarovou. Druhá naše sólistka Tinka, jen těšně na titul nedosáhla, protože skončila na nejméně populárním 4. místě ze třinácti soutěžících. Ale pro nás je to mega úspěch a na Tinku jsme neskutečně pyšní a věříme, že příště už bude její poctivá práce oceněna nějakým titulem. Holky, jste borci a naše hvězdy.

Náročný víkend ještě nekončil, protože jsme šli ještě jednou na soutěžní plochu. A to naše v sobotu čerstvě korunované mistryně České republiky. Holky povzbuzené krásným výsledkem šly na plac se svojí sestavou Lví král. A opravdu bojovaly jako mistryně. Výkon to byl krásný, udělal nám velkou radost. A ta naše radost bylo korunovaná při vyhlášení výsledků. Nejen že jsou Terezka, Barunka, Nelinka, Maruška, Adélka, Laurinka, Tinka a Lucinka mistryně ČR ale i se svojí velkou formací jsou zároveň II. vícemistryně České republiky a i tato sestava bude bojovat na mistroství Evropy v Chorvatsku.

Nemůžeme být spokojenější. Před MČR jsme doufali v postupy na ME i z nemedailových pozic, ale to, že přijedeme domů se třemi tituly, se spousty dalších medailí a skvělých umístění, to bylo spíše z říše snů. Sny se plní, my už to teď víme. Díky všem holkám, za skvělou reprezentaci našeho týmu Mláďata Chotěboř a našeho města. Slyšet ho tolikrát na vyhlášení bylo opravdu moc hezké.

Díky všem rodičům za podporu, jste úžasní. A díky vám všem, kdo jste nám drželi pěsti. A teď už hurá do Zadaru!

Lenka Mečiarová

mažoretky MLÁĎATA Chotěboř