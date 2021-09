Ve dnech 20. až 22. srpna se v Humpolci uskutečnilo finále seriálu závodů Zlatá podkova. Jak vypadaly sobotní ranní soutěže, na to se můžete podívat ve fotogalerii. Za snímky děkujeme Michalu Adamovi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.