Děkujeme všem, kteří se na přípravě Humpoleckých Velikonoc podíleli. A také všem, kteří svojí návštěvou akci podpořili. Přidáváme ještě jednu milou příhodu: Při dopoledních přípravách přišly dvě dámy a chtěly se podívat do Napravníkova stavení. Provedli jsme je a ony ukázaly na historickou fotku na zdi, na níž jsou mimo jiné dvě malá děvčátka a pravily: to jsme my. Následovalo milé popovídání o historii domečku.

Městské kulturní a informační středisko v Humpolci