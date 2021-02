Slaměná rodinka Blažkova, Alois, Anežka a jejich dvě rozverné děti, opět baví Olešnou na Pelhřimovsku. Tentokrát se rozhodla provozovat zimní sporty.

Slaměná rodinka Blažkova: Alois, Anežka a děti a zimní sporty v Olešné. Foto: Miroslav Galko | Foto: Deník / VLP Externista

Konečně napadlo dost sněhu a tak rodinka Blažkovic se naplno vrhla do zimního sportování. Holčička s klučíkem obsadili sáňky a Alois s Anežkou si dali závody na běžkách. Bylo to velmi vyrovnané a kdo ví jak by to dopadlo, kdyby smolař Alois v cílové rovince nezlomil hůlku…