Veronika Veselá, žačka 8. třídy v ZŠ Kamenice nad Lipou, si jako jedna z nejlepších v celé zemi poradila se soutěží, jež prověřovala finanční gramotnost teenagerů. V detektivní hře Tajuplná cesta porazila přes 5000 svých vrstevníků a obsadila stříbrnou příčku. Pomyslné zlato si odnesl Aleš Bařtipán z Bíliny, bronz pak Jan Urban z Benešova. Bílinští školáci také ovládli týmovou soutěž a za odměnu je čeká cesta do britské metropole.

Vítězové Tajuplné cesty obdrželi pěkné odměny. | Foto: archiv ČS

Napínavá počítačová hra Tajuplná cesta pomáhá školákům osvojit si všechny klíčové znalosti o světě peněz. V prvním pololetí se do tohoto unikátního projektu na podporu finanční gramotnosti zapojilo 5 122 náctiletých. Ti nejlepší si odnesli vedle zážitku a nových znalostí i zajímavé ceny. „Hra se mi moc líbila a zároveň jsem se i něco nového naučila,“ ohodnotila Veronika Veselá. „Tajuplná cesta byla skvělá! Moc mě bavila a, co je důležité, spoustu toho naučila. Líbí se mi, že se touto formou snažíte děti naučit, jak zacházet s penězi. Je to určitě lepší, než to pouze vysvětlovat. Tímto způsobem to bylo poutavé a zábavné,“ chválila si další z hráček, Simona ze Žďáru nad Sázavou.