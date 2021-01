Ač jsou všechny lyžařské areály v rámci protiepidemických opatření proti pandemii Covid – 19 uzavřeny, na Kadlečáku nedaleko Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku začali ze soboty na neděli 27. prosince zasněžovat.

Na sjezdovce Kadlečák zasněžují | Foto: Jiří Víšek

Postarali se o to dva oddání členové lyžařského spolku Kadlečák jeho předseda Jaroslav Kaiser a Pavel Malina. Jakmile zjistili z médií, že mají i na Vysočinu přijít mrazy, dali si v noci sraz na sjezdovce a připravili jedno dělo k zasněžování. „ Teploměr ukazoval čtyři pod nulou a to nám pro výrobu umělého sněhu stačilo. Zatím jsme pustili naše větší dělo a pokud by teploty ještě klesly, aspoň na šest až osm mínus, potom pustíme dvě zasněžovací tyče a máme ještě v záloze naše menší staré dělo. Je pravda, že nevíme, zda a kdy se situace uvolní a budou sjezdovky otevřeny, ale chtěli bychom být připravení, kdyby taková chvíle přišla. Již jsme si zvykli, že u nás přichází nejlepší sněhové podmínky až během ledna a v únoru. Ať je sníh přírodní nebo umělý,“ vysvětlil předseda klubu Jaroslav Kaiser.

Jiří Víšek