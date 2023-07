Seniorpoint Pelhřimov Hodiny H pořádal další ročník tradiční akce Seniorská mini-olympiáda. A jako každý rok to i letos bylo úžasné dopoledne plné sportovně-společenských disciplín a především zábavy.

Sportovní a zábavná klání v Pelhřimově na seniorské olympiádě 2023. | Foto: se souhlasem Evy Havlíčkové

Letošní ročník měl opět sedm disciplín, které muselo absolvovat každé družstvo. Sestavení pyramidy z papírových kelímků na čas, šipky, shození pyramidy z plechovek, slalom se lžící, na které je ping-pongový míček, slalom s florbalovou hokejkou a míčkem zakončený střelbou na branku, počet odrazů tenisovým míčkem na tenisové raketě a zapamatování si předmětů, které se ukážou na 30 sekund a pak se zase zakryjí.

Se všemi disciplínami pomáhali nejen všichni z Hodiny H včetně zahraničních dobrovolníků na Evropském sboru solidarity, ale i studenti z GyOA Pelhřimov, kteří studují na lyceu. Celkem pět družstev se s chutí zhostilo všech disciplín a na závěr došlo ke slavnostnímu vyhlášení nejen pořadí týmů, ale i nejlepšího jednotlivce, kteří letos byli dva, respektive dvě.

Seniorská mini-olympiáda je již tradičním dopolednem plným úžasné atmosféry a zároveň propojení jednotlivých generací a kultur a to nás moc baví. Nejen nás, ale i seniory. Je to vždy krásná akce na závěr školního roku. A my se už teď těšíme na další ročník

Více informací o Hodině H najdete na www.hodinah.cz nebo přímo v jejím sídle v Hrnčířské ulici 111 v Pelhřimově.

Eva Havlíčková