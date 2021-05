Štědrost zákazníků pelhřimovského Kauflandu prověřila další Sbírka potravin. Na pomoc potřebným místní nezapomínají ani v době, kdy je nákup v supermarketu bezmála hrdinským činem. Dokazuje to krásný výsledek – 1756 kilogramů darovaného zboží.

Sbírka potravin v Pelhřimově opět zásobila Charitní záchrannou síť | Foto: Dominika Dufková, Oblastní charita Pelhřimov

Jako už sedmkrát předtím putovaly potraviny a drogerie do Charitní záchranné sítě Oblastní charity Pelhřimov, odkud mají namířeno k lidem v nouzi. „Často jsou to početné rodiny s malými dětmi, samoživitelé, lidé bez domova i tací, které aktuální složitá situace připravila o příjem. Pracovnice Charitní záchranné sítě jim kromě materiální pomoci poskytují také poradenství a nasměrují je k návratu do běžného života. Základní potraviny a drogerie těmto lidem dají možnost překlenout nejhorší období, aby nehladověli a nezhoršili své problémy například tím, že se ještě zadluží,“ přibližuje smysl charitní služby její vedoucí Jana Horáková. Nové zásoby podle jejích slov vystačí zhruba na půl roku.