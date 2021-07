Už přichází pomalu čas k prvním výletům za hranice, jen pozor na nutná potvrzení o testech či očkování. Na jeden takový výlet vyrazil Zdeněk Gajdůšek se svým kamarádem Fritzem do Dolního Rakouska. Děkujeme za pěkné fotky i zážitky.

S kamarádem Fritzem na výletě Dolním Rakouskem. | Foto: Zdeněk Gajdůšek

Po dvou výletech do Prahy jsem tentokrát s Fritzem vyrazil do Dolního Rakouska, aby ne, když je rodák z Krems. Jeli jsme ze Znojma přes Retz právě do Kremsu na Dunaji. Viděli jsme Ferdinand Warte, Gotweig, rozhlednu Wachau naproti Dunaji, restaurant Wachau i Krems a pak se zase vrátili do Znojma. Hned na začátku musím upozornit, že kdo říká, že do Rakouska nejsou kontroly tak se moc mýlí, kdybych neměl certifikát o očkování, tak jsem se musel otočit a domů. V Hnanicích nás zastavil rakouský celník a voják provedl dokonalou kontrolu, ale když jsme jeli zpět navečer nikdo tam už nebyl. Další předložení certifikátu byla kontrola servírkou v rakouské hospodě ve Wachau.