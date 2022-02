Paní Jandová již několik let pracuje v sociálních službách a nezištně pomáhá svým sousedům, známým, kolegům a lidem z okolí. Každý měsíc se účastní třídění zboží z potravinové banky a rozváží ho všem, kteří ho potřebují. Pomůže jim s vykládkou a nezřídka i poradí, jak dané suroviny co nejlépe zpracovat a co chutného z nich uvařit.