„Vzhledem k této době, která pro zaměstnance nemocnic není jednoduchá, mě upřímně mile překvapilo, když se mi ozval vedoucí lékárny Nemocnice Havlíčkův Brod Vít Vodrážka s tím, že chce společně s kolegy našim klientům pomoci,“ svěřuje ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod Simona Tomanová. Do sbírky na pomoc rodinám v tísni se zapojili zaměstnanci napříč všemi odděleními, včetně ředitelství nemocnice. Na základě seznamu, který poskytla Charita, nakoupili potřebné věci a přidali navíc finanční hotovost ve výši třináct tisíc korun. Ta poputuje na zajištění programů pro děti a nákup dalších potřeb pro rodiny. „V balíkách se ukrývaly například vejce, trvanlivá mléka, med, Sunar, oleje nebo mouky. Součástí byly také hygienické potřeby, jako vatové tyčinky, náplasti nebo teploměry,“ vyjmenovává vedoucí Charitního domova pro matky s dětmi v Havlíčkově Brodě Adéla Bělunková s tím, že tak velký dar vůbec nečekali.

Důsledky pandemie COVID-19 začínají ekonomicky doléhat na mnoho rodin s dětmi. Zasaženi jsou zejména lidé pracující v oblastech, které byly v rámci protipandemických opatření dlouhodobě uzavřeny. „Situace je pro tyto osoby velmi těžká a každá pomoc, která je nabídnuta, je velmi významná. Nejen že pomoc zaměstnanců nemocnice byla opravdu velkorysá co do množství, ale jejich pomoc přišla také včas. A jak říkaly již naše babičky, kdo rychle dává, dvakrát dává. Všem, kdo se na sbírce pro sociálně znevýhodněné rodiny podíleli, patří velký dík!,“ uzavírá Simona Tomanová. Brodská nemocnice se do pomoci Oblastní charitě Havlíčkův Brod zapojuje pravidelně. Na jaře loňského roku pomohla rovněž darováním potravin sociálně znevýhodněným rodinám.

Za pomoc a podporu ze srdce děkujeme.

Lubica Pleskačová

Oblastní charita Havlíčkův Brod