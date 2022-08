V Hodicích dostal parní vlak sprchu. Koňskou ruční stříkačkou. Viděli jste?

Lidé se tu mohou podívat také na ukázky režijních pracovišť Československého rozhlasu a v neposlední řadě také na kontrolní a odbavovací pracoviště televizího vysílání Československé televize, které mohou ukázat i v provozu. A mnoho dalšího. Stačí se přijít podívat.

Běžná otevírací doba je ve středu od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Základní vstupné vyjde na 100 korun, snížené na 50 korun. Ideální je se objednat na prohlidky@muzeumtesla.cz nebo na telefonu 608 464 947.

Umělcem za pár dní. V Telči malovali obličeje známých, přírodu i zvířata