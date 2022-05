Rekord v Počátkách. Svá díla představil nejstarší vystavující malíř

Čtenář reportér Čtenář

Je mu sto dva let a jeho vitalitu by mu mohly závidět i mnohem mladší ročníky. A tak není divu, že se Stanislav Bělík v neděli osmého května v Počátkách postaral o rekord, když jako nejstarší vystavující malíř zahájil výstavu svých prací. Že ani vysoký věk nemusí být překážkou pro aktivní život, se můžete přesvědčit v Galerii Herčíka do 19. června.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Výstavu s názvem Krajinou řeky Svratky představil sám autor, pan Stanislav Bělík, nejstarší vystavující malíř v České republice | Foto: se svolením Kulturního zařízení města Počátky