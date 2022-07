Ráj pro děti. Hračky, hry a stavebnice na vás čekají v Kamenici

Malování kamínků a hrnečků, vyrábění čelenek, stavění stavebnic a kostek a spousta dalších aktivit pro malé i velké. Takovou zábavu můžete zažít na Hračkobraní v Kamenici nad Lipou. Vydat se tam můžete do neděle. Podívejte se do galerie, co všechno akce nabízí.

Hračkobraní 2022 v Kamenici nad Lipou | Foto: Zuzana Musilová