Radost v očích z přáníček, které dobrovolníci vyráběli už v nových prostorech, byla nádherná a zahřála u srdce. „Jsme rádi, že jsme potěšili maminky, babičky, tety, zkrátka ženy a zpříjemnili jim pobyt v pelhřimovské nemocnici. Dobrovolníkem se může stát každý občan starší 15 let, který věnuje zdarma část svého času a energie do činnosti, která je předem domluvena,“ uvedla koordinátorka dobrovolnického programu Pírko při Nemocnici Pelhřimov Pavla Hrdoušková a pokračovala: „Je důležité, aby dobrovolník byl spolehlivý, komunikativní a vstřícný k pacientům a jejich požadavkům i náladám. Měl by dokázat naslouchat. Dobrovolník svojí přítomností u pacientů napomáhá k jejich aktivizaci, motivuje je, zlepšuje přístup pacientů k léčebnému a rehabilitačnímu procesu a především k psychické pohodě.“