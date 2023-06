Krásné devadesátiny oslavila v těchto dnech paní Jiřina Smejkalová z Pelhřimova. Za Město Pelhřimov ji k významnému životnímu jubileu poblahopřáli místostarosta Karel Kratochvíl a Ivana Kociánová ze Sboru pro občanské záležitosti. Oslavenkyni popřáli pevné zdraví, mnoho spokojenosti a předali květiny a dárkový balíček.

Jiřina Smejkalová z Pelhřimova oslavila devadesáté narozeniny. | Foto: se souhlasem Andrey Unterfrancové

Paní Jiřinka působí velmi skromně, ale i ve svém věku oplývá optimismem a humorem. Jen málokdo by této dámě hádal 90 let. Těší se z toho, že je po většinu času obklopena svými nejbližšími, pravidelně navštěvuje kulturní akce na Zámečku, kde si velmi ráda zatancuje. „Ráda se parádím, sladím barvy, oblečení a vyrazím. Tančit můžu každý den,“ uvedla s úsměvem paní Smejkalová. „Večer si pak přečtu zamilovaný román a je mi fajn,“ dodala. „Celý život jsem byla zaměstnaná v kartáčovnách. Práce mě baví, tak i v důchodu jsem dlouhá léta ještě pracovala,“ zavzpomínala.

Dalo by se říct, že může být vzorem mnoha seniorů. Jak říká: „Člověk by měl být spokojený s tím, co má.“ S manželem vychovali tři dcery. Těší se ze šesti vnoučat a devíti pravnoučat. Paní Jiřince přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí, životní pohody a vitální svěžesti.

Andrea Unterfrancová