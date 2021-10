Mlhavé slunečné ráno, zlatavé odlesky na vodní hladině, sytě červené šípky i rudé jablíčko. Náladu podzimních barev na svých snímcích zachytil Miroslav Hrabal z Pelhřimova v minulých dnech. Podívejte se do galerie, že se mu to opravdu povedlo. Za poskytnutí fotografií autorovi děkujeme.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.