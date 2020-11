Svatý Martin přijel do naší obce navzdory koronaviru i tentokrát. Jeho příjezd byl tentokrát ale pouze symbolický.

Příjezd svatého Martina do Vyskytné na Pelhřimovsku | Foto: Deník / VLP Externista

Každým rokem do Vyskytné přijížděl sv. Martin, kterého po celé obci doprovázel dlouhý lampionový průvod. Pak následovala pro děti strašidelná stezka, byla to vždy oblíbená a hodně navštěvovaná akce. Dospělí mohli popít svatomartinské vínko nebo svařáček. Letos to bylo vzhledem k současné situaci jinak. Sv. Martin projel sám všemi ulicemi obce a lidé mu mávali z oken nebo ze zahrad. Byl to hezký zážitek v této zvláštní době a dobrý nápad zdejší základní školy.