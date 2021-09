Možná proto to byl tak pěkný vandr. Sluníčko svítilo, všude klid, jen zvířátka a ptáci kolem cesty. Viděl jsem tři pěkné zámky, několik osvěžoven a spoustu přírodních krás. Na celé cestě stál jen jediný přístřešek, což jsem hned využil k vaření oběda. Byl jsem po těch třiceti kilometrech poněkud ucabrtaný, takže jsem se rád svezl domů vláčkem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.