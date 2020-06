* 02.08.1923 Habrovany

† 18.06. 2013 Pelhřimov



Ve čtvrtek 18. června uplynulo sedm let od úmrtí televizní dramaturgyně a herečky Libuše Pospíšilové. Rodačku z Habrovan na Vyškovsku lidé znají lidé třeba díky populárnímu televiznímu seriálu Bakaláři, který uváděla společně s Vladimírem Menšíkem. Pospíšilová vystudovala herectví v Brně a prošla divadly na Moravě. Na začátku své profesní dráhy v padesátých letech hrála ve filmech, mimo jiné ve Ztracené stropě nebo v Anně Proletářce. V první polovině šedesátých let odstartovala její kariéra scénáristky a dramaturgyně v televizi. Kromě Bakalářů se dramaturgicky podílela i na Nemocnici na kraji města a Ženě za pultem. Na stříbrné plátno ani pak nezanevřela, v roce 1983 například ztvárnila roli přísné šéfové stárnoucího elegána Leoše Suchařípy ve filmu Faunovo velmi pozdní odpoledne. Na sklonku života žila Pospíšilová v Pelhřimově, kde ve věku nedožitých devadesáti let také zemřela.

VLADAN DOKOUPIL