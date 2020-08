Kdo hledá čtyřnohého přítele, může si vybrat třeba Odyeho. Podívejte se, jak mu to sluší. Odye je roční kříženec. Váží asi 10 kg.

Roční kříženec Odye hledá nový domov. | Foto: Azyl Dej pac

Odye je velmi milý a přátelský pejsek. Má rád mazlení a jakoukoliv jinou pozornost páníčka, to si opravdu užívá. Je snadno motivovatelný pamlsky a rád spolupracuje. Učí se chodit na vodítku a jde mu to moc hezky. Svého člověka následuje tak nějak přirozeně, sám od sebe a ani venku nemá tendenci se příliš vzdalovat - zvlášť pokud ví, že máte v kapse nějakou dobrotu. Učí se velice rychle, vše ho velice zajímá a baví. Se psy ani s fenami nemá problém. Co se jiným zvířat týče , ty má tendenci lovit. Je vhodný i k dětem. Doma o samotě zpočátku kňučí, ale po chvíli se uklidní a odpočívá. Hygienické návyky zvládá prozatím ne úplně stoprocentně, ale je šikovný a jistě se brzy naučí být čistotný. Byl k nám přijatý se zánětem očí, hubený a se zanedbanou srstí. Nyní je na tom již mnohem lépe a vyhlíží nový domov.