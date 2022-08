„Vlasy paní sládkové a tato kašna jsou ozdobou tohoto města,“ prohlásil Zdeněk Podskalský památnou větu z filmu Postřižiny. Pojeďte se podívat do Počátek, kde se natáčela jedna z nejslavnějších scén slavných Postřižin a kde před hotelem U Modré hvězdy kroužila na kole okouzlující Magda Vašáryová.

Kopcovitá krajina se spoustou lesů a rybníků, mimořádně čistý vzduch, cesty lemované alejemi stromů a řada památek, to jsou Počátky, městečko Vysočiny na rozhraní Čech a Moravy.

Náš výlet začneme na železniční stanici Počátky – Žirovnice, odkud se vydáme do tři a půl kilometru vzdálených Počátek.

Po cestě na náměstí míjíme rodný dům básníka Otokara Březiny. Městskou památkovou zónu zdobí kostel svatého Jana Křtitele na Palackého náměstí s přístupnou vyhlídkovou věží.

Mezi několika měšťanskými domy vyniká nově zrekonstruovaný hotel U Modré hvězdy, který se objevil ve filmech Návštěvníci, Jízda nebo Postřižiny. Dům na Palackého náměstí přestavěl do současné podoby v roce 1912 místní stavitel Ladislav Novotný podle návrhu architekta Antonína Hübschmanna. V počáteckém hotelu U Modré hvězdy fungovalo od roku 1926 také kino, byl zde taneční a hudební sál. Ve vrchních patrech hotelu bylo původně dvanáct apartmánů.

Z náměstí vedou do krajiny východně od Počátek naučné stezky K pramenům Počátek a Stezka Otokara Březiny. Po nich se vydáme necelé dva kilometry, u Smrčkova rybníka odbočíme vlevo a dostaneme se k malebnému Letohrádku svatý Vojtěch.

V Letohrádku můžeme ochutnat některý z pokrmů připravovaných podle receptů M.D.Retigové ve stylové prvorepublikové restauraci či si prodloužit svůj pobyt na Vysočině a využít ubytování v jednom z jedenácti stylových apartmánů inspirovaných dobou hvězd stříbrného plátna. Pokoje a apartmány nesou jména takových hvězd jako Nataša Gollová, Hugo Haas, Oldřich Nový či Věra Ferbasová. K zámečku vede jedno z ramen léčivého pramene svatého Vojtěcha, což připomíná restaurovaná socha stejnojmenného světce v přilehlém parku.

Příjemnou vycházkou za ostatními prameny Počátek dojdeme až do dva a půl kilometru vzdáleného Resortu svatá Kateřina. To je místo jako zrozené pro vaši relaxaci. Najdete tu také kamenný kruh druidů. Pro návrat do Počátek můžeme využít shuttle busu.

