V neděli 20. srpna se v želivském klášteře opět odehrají prohlídky zvané Santiniho zázrak. Unikátní prohlídky jsou v plánu v časech v jednu odpoledne, ve čtvrt na čtyři a v půl šesté. Organizátoři slibují poznat Santiniho na vlastní kůži.

Želivský klášter nabízí možnost být součástí unikátní prohlídky Santiniho zázrak. | Foto: se souhlasem Michala Hájka

Představte si, že se nacházíte v srdci barokního umění, kde se prolíná historie s genialitou jednoho z nejvýznamnějších stavitelů své doby. Vítejte na hrané prohlídce Santiniho zázrak! Tato jedinečná zážitková prohlídka vás zavede do želivského kláštera a představí vám mistra Jana Blažeje Santiniho – Aichela pěkně zblízka.

Proč si vybrat právě tuto hranou prohlídku? Santiniho zázrak není obyčejná prohlídka, je to cesta časem, která Vás vtáhne do příběhu geniálního stavitele a jeho spolupracovníků. Setkáte se s řadou historických postav a odhalíte tajemství želivského kláštera, které bylo po staletí skryto. Nahlédnete také do starobylého konventního sklepení. Prohlídka je vhodná pro všechny věkové kategorie a nadchne celou rodinu.

Hraná prohlídka Santiniho zázrak nabízí nejen poutavý příběh, ale také umělecký zážitek. Kostýmy navrhl kostýmní výtvarník Roman Šolc a autorská hudba Víta Tůmy, tak dokonale dotváří atmosféru dobového dramatu.

Michal Hájek, klášter Želiv