Již tuto sobotu se bude konat podzimní sbírka potravin Daruj potřebné. Do sbírky je možné zapojit se i online nákupem.

Ústí nad Labem – Sem tam se nechá fantazie i peněženka unést a ve skříních a špajzech skončí řada věcí, která se nestíhá unosit nebo sníst. Pokud neradi plýtváte, přijďte dnes do Domu u sv. Materny na Střekově. Charita tu pořádá bazárek, kde můžete pořídi | Foto: Deník / Kamila Minaříková

Sbírka potravin pro potřebné se uskuteční za mimořádných opatření v sobotu 21. listopadu ve stovkách obchodů po celé ČR, kde budou pomáhat i charitní zaměstnanci a dobrovolníci. Do sbírky je možné přispět i online nákupem od 16. 11. až do 1. 12. 2020. Darované trvanlivé potraviny a drogerie putuje prostřednictvím potravinových bank do charitativních organizací, které je pak rozdělují seniorům, samoživitelkám, do dětských domovů a lidem v nouzi. Pomozte, prosím, pokud můžete. Potraviny kvůli zrušené jarní sbírce dochází, přitom s koronakrizí lidí v tísni přibývá.