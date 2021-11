Byl to pro nás velmi náročný a hlavně důležitý závodní víkend, kdy jsme bojovali o vítězství v šampionátu Alpe Adria v nejsilnější třídě Superbike, také jsme bojovali o celosvětové prvenství v šampionátu BMW Race Trophy a o vítězství v Mezinárodním mistrovství České republiky.

V pátečních trénincích jsme potřebovali, co nejvíce poznat novou trať a zároveň najít nastavení pro motorku.

V sobotu hodně ovlivnilo závodní den počasí, kdy od rána byla pořádná mlha.

Do odpoledne mlha ustoupila a trať byla připravená pro závody. Startovali jsme se 6.místa. Do první zatáčky po startu jsem najížděl na 7.místě. během pár zatáček jsem se prokousal na 5.místo, ale bohužel pro moje BMW byl obrovský handicap rovinka, která měřila 900m a já tam dosahoval Top speed 266km/h oproti našim největším soupeřům, kteří měli maximálku o 26km/h rychlejší, tedy 294km/h. Závod jsem přes veškeré snahy dojel na 6.místě.

Do nedělního závodu jsem šel s odhodláním bojovat o titul až do poslední zatáčky. Odstartoval jsem šestý. Po několika kolech jsem se dostal na druhé místo, které jsem držel několik kol. Bohužel moje jízda, kde jsem nemohl absolutně pošetřit zadní pneu si vybrala svoji daň, kdy dvě kola před cílem jsem měl totálně zadní kolo zničené a byl jsem rád, že jsem do cíle dojel na 4.místě.

Moc mě to mrzelo, že se nám nepodařilo vybojovat titul v Alpe Adria, kde jsme nakonec skončili na 2. místě. Ale mohlo nás těšit, že jsme vyhráli Mezinárodní šampionát mistrovství ČR.

Chtěl bych na závěr celé sezony moc poděkovat Pavlovi Roháčovi – šéfovi týmu Roháč & Fejta Motoracing, každému kdo nás jakkoliv podporoval, obrovské díky všem našim sponzorům.

Děkujeme, moc si toho vážíme.

Michal Prášek