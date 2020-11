Ochránci přírody z ekocentra Chaloupky v Kněžici vyzývají lidi, aby jim pomohli se sběrem lesních plodů. Pomozte nám sbírat žaludy, bukvice a javorové nažky!

Pomozte s obnovou lesa, vyzývají v Chaloupkách | Foto: Deník / VLP Externista

Lesy mizí obrovským tempem. Lesáci by je rádi zalesňovali těmi stromy, které sem patří nebo těmi, které sem na Vysočinu žene klimatická změna, především tedy dubem, bukem a javorem. Letos je semenný rok, a to se v příštích několika letech nemusí opakovat. Sbírat ale nestačíme, pomůžete nám? Je to ideální náplň pro výpravy do přírody i parků.