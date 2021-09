Oba Viktorovi rodiče moc dobře znám. Jeho maminka je moje spožačka a tatínek letitý kamarád. I přes genetické vyšetření se nepodařilo nic odhalit a rodičům se narodil velmi vážně nemocný chlapeček s kombinací několika handicapů. V šesti měsících se nevyvíjel tak, jak by měl. Lékař ho tedy poslal na magnetickou resonanci.

Tam se zjistilo, že Viktor nemá propojené hemisféry v mozku. To zapříčinilo celou problematiku. To znamená epileptické záchvaty, nevyvinutý mozek, doživotní nutnost plen, a hlavně plnou péči jeho milovaných rodičů a nejbližší rodiny. Pro aspoň nějaké zlepšení svého stavu potřebuje několik neurorehabilitačních pobytů. Když se mě jeho tatínek ptá, proč zrovna my, odpovídám"Vlastíku, protože dítě jiných rodičů by skončilo v ústavu, ale vy se ho nikdy nevzdáte." Usměje se a řekne "To je pravda, NIKDY." Vondrejsovi mají ještě dcerku, ta je zcela zdravá.

Pokud byste chtěli podpořit rodinu Vondrejsových, vyrazte v sobotu na naši akci. Cyklotrasa pro děti a rodiny s dětmi měří deset kilometrů a startuje ve třináct hodin. Na čtyřkilometrovou procházku se můžete vydat ve 14.30 hodin. Ve stejný čas vyjedou na trať i cyklisté, které čeká třicet kilometrů po zpevněných cestách. Start i cíl je v Hospůdce pod Lípou. Během akce bude v nabídce pivo, limonáda, klobásy a steaky. Startovné je osmdesát korun pro dospělého a čtyřicet korun pro děti.

Charitativní akci pořádáme už podruhé. Minule jsme pomáhali holčičce s cystickou fibrózou. Rozhodně chceme v těchto aktivitách pokračovat i v dalších letech.

Lukáš Bareš