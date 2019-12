Podzim v mateřské škole

Na začátku letošního školního roku nastoupilo 22 dětí do třídy Medvídků (4 až 6 let) a zatím 10 dětí do třídy Broučků (2 až 4 roky), kam po Novém roce přijdou ještě 3 nové děti. První významnější akcí byla 18. září půldenní vycházka do lesa s ekologickou tématikou, která navazovala na dvoutýdenní plány s tématy: Lesní obyvatelé a U nás v lese. Děti poznávaly stromy a rostliny, sbíraly houby, učily se chůzi v terénu, využily přírodních materiálů a vlastní fantazie při stavbě domečků pro zvířátka a vštěpovaly si vhodné chování v přírodě.

Podzim v mateřské škole. | Foto: archiv mateřské školy v Božejově

26. září jsme připravili již 13. ročník oblíbené drakiády nejen pro rodiče s dětmi z MŠ, ale i ze ZŠ a širokou veřejnost. Na poli nad bývalým lomem vedle silnice z Kamenice nad Lipou se nás sešlo více než 120. Zájem o tuto akci rok od roku stále stoupá. Letošní těšení dětí bylo nebývalé, protože většina rodičů pořídila svým ratolestem opravdu překrásné draky. Pro všechny byly připraveny ceny za účast, protože vyhodnotit spravedlivě nejvýše letícího, nejkrásnějšího, doma vyrobeného nebo nejbarevnějšího draka, je vždy velmi těžké. Děti mají za úkol vymyslet pro své draky jména a tak zde létali například: Zebroušek, Drákula, Duháček, Barvínek, Ohnivák, Pruháček a mnoho dalších. Díky pěknému počasí a dobré náladě všech zúčastněných se akce velmi povedla a na závěr si většina dětí a rodičů opekla špekáček. Největší radost jsme měli z toho, že rodiče našich dětí nelení a rádi tráví hezké odpoledne se svými potomky. 1.října naši mateřskou školu navštívilo Dřevěné divadélko pana Hrubce s loutkovým představením Princezna na hrášku. Do MŠ přišly i děti z první a druhé třídy základní školy. Děj pohádky znal málokdo a děti také zaujala práce pana loutkáře, který v závěru dětem marionety zapůjčil, vysvětlil, jak vznikají, která je nejstarší, která nejmladší, a která mu dala nejvíce práce při výrobě. Děti byly překvapené, že si je sám vyrábí. Představení i povídání o loutkách děti odměnily velikým potleskem. 24. října odpoledne proběhlo v obou třídách MŠ Hravé odpoledne s rodiči, kteří si přišli pohrát se svými dětmi a opět společně strávit příjemné odpoledne. Děti rodičům ukázaly hry a hračky, se kterými si nejraději hrají. Rodiče tak mohli zjistit, co jejich dítě baví, ale zejména u předškoláků i to, co jim nejde a získat tak přehled, co je potřeba doma procvičovat – například jemnou motoriku, znalost barev a tvarů, slovní zásobu a vyjadřování, paměť, umění prohrávat, trpělivost, správný úchop tužky nebo i hrát fair-play. Ruku na srdce: kolik rodičů si v dnešní hektické době najde denně čas na své děti a alespoň 1 hodinu se jim plně věnuje a rozvíjí jejich osobnost? Poslední říjnovou akcí pro naše rodiče s dětmi byl již 11. ročník Uspávání broučků, který se uskutečnil 31. října. Děti z mateřské i základní školy se sešly v 17 hodin spolu se svými rodiči na nádvoří zámku – místní ZŠ, kde nám žáci 1. až 5. ročníku zazpívali, zarecitovali a také položili několik hádanek. Po té jsme se odebrali s rozsvícenými lampióny k místnímu koupališti. U obecního úřadu nám na cestu svítilo zhruba 20 vydlabaných dýní žáků ZŠ, kteří měli celý den ve znamení Halloweenu. Nejen, že vydlabali překrásné dýně – každý jinou, ale paní kuchařky nám všem připravily k obědu dýňovou polévku, dýňový zákusek a ke svačince dýňovou pomazánku. V lesíku u koupaliště už na nás čekala osvětlená cestička k domečku pro broučky, které si většina dětí vyrobila ve školce nebo škole a ti, kteří k nám nechodí, si dle fantazie vyrobili broučka vlastního. Sešli se zde broučci dřevění, vyrobení z kamínku, z papíru nebo ze skořápky ořechu. Jedna maminka dokonce uháčkovala broučkovi teplou kapsičku na zimu, z níž mu čouhala jen tykadla. Třída Medvídků z MŠ zazpívala a zatančila svoji hymnu Medvědí, dále písně: Na políčku v jetelíčku, Jak si krteček stavěl domeček a Broučci od Míši Růžičkové, také nám zarecitovali básně O lese, Veverka Čiperka, Zalezli broučci do kapradí. A nastal ten dlouho očekávaný okamžik, kdy každé dítě uspalo svého broučka ve společném domečku vyrobeného z krabice za použití mechu, skořápek ořechů a podzimního listí. Po té jsme se rozešli do svých teplých domovů a společně budeme čekat na jaro, kdy půjdeme broučky zase do přírody probudit. I přes velkou zimu se nás sešlo spolu s rodiči kolem 140. Kamila Novotná, vedoucí učitelka, mateřská škola Božejov

