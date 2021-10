Pochod dechového orchestru pod vedením Josefa Jirků a Tomáše Vodrážky se spoluúčinkováním mažoretek školy, které připravila na vystoupení paní učitelka Eva Eremková, vyjde dnes do ulic města Humpolce ve dvě hodiny odpoledne. Přehlídka se bude konat za každého počasí.

Základní umělecká škola Gustava Mahlera v Humpolci letos slaví 75 let od svého založení. Foto: archiv ZUŠ Humpolec | Foto: archiv ZUŠ HUmpolec

Základní umělecká škola Gustava Mahlera v Humpolci letos slaví významné výročí. Vznikla v roce 1946. Žáci ji tak navštěvují již pětasedmdesát let. Na dnešní den 7. října si připravili pochod dechového orchestru městem a vystoupení žáků v sále kina.

