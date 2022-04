Přípravy na tradiční velikonoční zvyky, které chtějí maminky v rodinném centru Krteček s dětmi i starší generací udržovat, začaly už před týdnem. „Maminky dobrovolnice napekly doma s dětmi desítky medových perníčků, které budeme společně s paní Martou Bečkovou na velikonoční akci zdobit. Dorazí také košíkář pan Maška z Nové Cerekve, který už má nachystané vrbové proutí. Plézt pomlázky s námi přijede i košíkář pan Sekava z Vlásenice. Těšíme se právě na toto mezigenerační propojení, kdy se děti naučí velikonoční tradice od zkušených řemeslníků, kteří je dělají s láskou a mají k nim opravdový vztah. Jsme rády, že se s námi o to mají chuť podělit a je pravda, že nám přesně toto dva roky dost chybělo,“ upřesňuje organizátorka Zuzana Havlová z Family Pointu Pelhřimov.

https://youtu.be/D-zfRRj9MV8

Celý program v deset hodin dopoledne zahájí dudačka Valentýna Křížová s jarním vyhráváním. Dopoledne se pak budou zdobit voňavé perníčky tradiční technikou a maminky se budou moci zapojit také do šicí ecodílny a ušít si ze zbytků látek látkového zajíčka. Odpoledne od tří do pěti hodin už přijde na řadu pletení pomlázek a malování dřevěných vajíček, setí obilíčka či řeřichy. Floristka Dagmar Žáčková z ateliéru Nymfea povede od tří do pěti hodin květinový workshop s tvorbou jarní dekorace.

Zuzana Havlová

Family Point Pelhřimov

Rodinné centrum Krteček, z.s.