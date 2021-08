Někteří rybáři kromě fotografií s úlovky připsali i pár slov o svém koníčku:

Můj první velikán, 92 cm, to je pocit,…, krásnej boj, doufám, že ne poslední. Napsala k snímku Iveta Mikešová z Náchoda.Zdroj: archiv Ivety Mikešové

Iveta Mikešová, Náchod: Chytám ryby asi dva roky, přivedl mě k tomu manžel, však je to taky můj hlavní parťák na rybách. Dlouhá léta jsem jezdila jen jako doprovod. Pro mě je to relax, kde vypustíte většinu starostí. Co se týče mých úlovků, pro mě je radost každá ryba, byť malý kapřík, cejn,…, když se loni zdařilo pár malých sumečků, při chytání na kapra, potěšilo mě to. Mám i pár větších ryb, moje srdcovka je candát, pár jich bylo i kolem 70 cm. Pro někoho malá ryba, pro mě velikán. Tento letošní kapřík, jehož fotografie přikládám, to jsem byla teprve potřetí na rybách. Nikdy jsem si nepředstavila, že se to stane i mně. Takový fičák při záběru, zasekla jsem a najednou tah do prutu, ten pocit, zároveň neskutečný adrenalin, jestli já, málo zkušená, to dokážu… Objevil se u břehu, manžel čekal s podběrákem, ale kapříkoj se nechtělo, tak opět šup zpět do hlubin. Tak vše znovu, byl to souboj, ale poté co ho manžel podebral, tak jsem se lekla, co je to za obra. To není možný, v tu chvíli se mi chtělo i brečet radostí, že jsem měla to štěstí a hlavně sama jsem toho obra zdolala,… Ten pocit byl k nezaplacení, kapr, řádkáč (ti se mi líbí moc) a 92cm, no co dodat, foto je v rychlosti, protože 15kg držet a ještě, když se mu to moc nelíbilo… Opět si plave a čeká na dalšího šťastlivce. Manžel i já jsme si to moc užili!"

Tomáš Kulich: Zasílám pár úlovků z naší krásné svazové přehrady. Osobní rekord z této vody mám kapra 111cm o váze 21,83kg, který se mi povedl ulovit na boilies. Na Rozkoši je rybolov pohodový a myslím, že si zde každý rybář užije pohodu a relax.

Martin Lazok, Žďár nad Metují: Rybařím již od útlého dětství, myslím, že mi bylo tehdy asi 5-6 let. Organizovaným rybářem v rámci místní organizace Hronov jsem od 7 let. Bude mi 40 let, rybařím tedy již 32 let.

Na ÚN Rozkoš jsem začal jezdit cca před 20 lety, kdy jsem se této nádrži věnoval pouze okrajově a to lovem candátů, menších kaprů, štik. Později se ze mě stal rybář, který pase pouze po velkých rybách a dravcích. Začal jsem lovit na selektivní nástrahu boilie a soustředil se již pouze na velké kapry. Ty lovím cca posledních 10 let a myslím, že se mi celkem daří. Každý rok nachytám na této nádrži několik desítek kaprů kolem 10 kg hmotnosti a pár ryb atakujících 15 kg hmotnost. Během každého roku se nám s parťákem podaří ulovit rybu za hranicí 15 kg a to už je velmi slušný kapr. Mým rekordem z ÚN Rozkoš je kapr 99 cm s hmotností 20,40 kg. Letošní sezona se teprve rozjíždí a mohu se zatím pochlubit s kaprem lyscem 99cm 13,5 kg.

Samostatnou kategorií je lov dravců přívlačí na umělé nástrahy napodobující drobnější rybky, které dravci vyhledávají. Přívlači se věnuji celých 32let a tak na podzim vždy pochytám pár candátů a štik, minulé roky byly na dravce velmi chudé, ale za poslední 2 roky se situace na této přehradě lepší a ve statistikách těchto ryb přibývá.

Martin Lazok rybaří na Rozkoši už dvacet let.Zdroj: archiv Martina LazokaPosledním zlomem v mé rybářské kariéře je lov těch největších sladkovodních dravců a to sumců velkých. Tento lov mi za posledních 8 let přirostl velmi k srdci. Lovím sumce nejen v ČR, ale i ve Španělsku a musím říct, že se mi daří. Největšího sumce na ÚN Rozkoš jsem ulovil na délce 215 cm s váhou kolem 80kg a ve Španělsku jsem již na hranici 231 cm. Sumec se v této nádrži vyskytuje, ale ne v takovém množství, jak si rybáři myslí. Jejich představy jsou velmi zkreslené, když jsem několikrát poslouchal story, jak je zde tato ryba přemnožená. Loňský rok o prázdninách jsem se tomuto lovu věnoval několik letních nocí a výsledkem nebyl jediný ulovený sumec nad hranicí 1m. Malých ryb této kategorie se při lovu úhořů na rousnice každoročně několik chytí, ale to jsou spíše děti tech velkých bájných ryb a jejich míra se pohybuje kolem 50 – 70cm.

Závěrem musím konstatovat, že ÚN Rozkoš je dobrá voda pro rybaření a plnění si svých rybářských snů.

Břetislav Grus, Strašov: Na Rozkoši to miluji. V roce 2017 jsem se přímo u vody oženil. Těch chycených ryb je spousta, my to tam prostě s manželkou milujeme. Ryby se tam chytají od menších až třeba i kapři, kteří mají 114cm.

Ondřej Klimeš, Horní Radechová: Rozkoši se příliš nevěnuji. Jezdím většinou na pískovny okolo Hradce Králové. Na Rozkoš zamířím tak dvakrát do roka. Rybařina mě tam moc nenadchla, velké ryby jsou tam opravdu vydřené a mnohdy se na takovou rybu čeká i týden, jelikož je těžké zbavit se záběrů od menších kaprů, kterých je na této vodě až přespříliš.

Těšíme se na vaše snímky a zážitky z rybaření na e-mailu brnensky@denik.cz. Děkujeme za reakce.